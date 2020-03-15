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Тренер сборной Беларуси U18 — об отмене ЮЧМ: экспериментировать с людьми я бы не стал

Тренер сборной Беларуси U18 — об отмене ЮЧМ: экспериментировать с людьми я бы не стал
Хоккей / Юниорский ЧМ 2020 0

Тренер юниорской сборной Беларуси Александр Руммо прокомментировал ситуацию с отменой ЮЧМ-2020 в США из-за угрозы распространения коронавируса.

«Пока сложно построить какие-то планы. Закончили сезон в Барановичах, а дальше будем думать. Подготовка была распланирована полностью. Мы планировали разойтись на небольшие выходные после «Авиатора», а потом собраться и провести товарищеские матчи с «Брестом» и «Пинскими ястребами». Но теперь отменяем, потому что в них нет смысла. Дождёмся всех официальных бумаг из ИИХФ и будем думать, что делать дальше. Возможно, кого-то отправим на помощь в юношескую сборную.

Как для тренера, это полный капец, верх невезения. Была возможность поучаствовать в чемпионате мира в США, где всегда неповторимый антураж, маленькие коробки, неповторимая атмосфера. А как человек, экспериментировать с людьми тоже не стал бы. Понятное дело, мы все очень ждали этого турнира и очень хотели на нем сыграть.

И вообще, вся эта история напоминает советский фильм «По секрету всему свету». Тётя обещала Дениске поехать на дачу, он ждал с рюкзаком во дворе целый день, но никто за ним не заехал. Потом обещала подарить буденновскую саблю… Не сложилось. Теперь ничего не поделать», — цитирует Руммо «Прессбол».

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