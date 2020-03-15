Тренер сборной Беларуси U18 — об отмене ЮЧМ: экспериментировать с людьми я бы не стал

Тренер юниорской сборной Беларуси Александр Руммо прокомментировал ситуацию с отменой ЮЧМ-2020 в США из-за угрозы распространения коронавируса.
«Пока сложно построить какие-то планы. Закончили сезон в Барановичах, а дальше будем думать. Подготовка была распланирована полностью. Мы планировали разойтись на небольшие выходные после «Авиатора», а потом собраться и провести товарищеские матчи с «Брестом» и «Пинскими ястребами». Но теперь отменяем, потому что в них нет смысла. Дождёмся всех официальных бумаг из ИИХФ и будем думать, что делать дальше. Возможно, кого-то отправим на помощь в юношескую сборную.
Как для тренера, это полный капец, верх невезения. Была возможность поучаствовать в чемпионате мира в США, где всегда неповторимый антураж, маленькие коробки, неповторимая атмосфера. А как человек, экспериментировать с людьми тоже не стал бы. Понятное дело, мы все очень ждали этого турнира и очень хотели на нем сыграть.
И вообще, вся эта история напоминает советский фильм «По секрету всему свету». Тётя обещала Дениске поехать на дачу, он ждал с рюкзаком во дворе целый день, но никто за ним не заехал. Потом обещала подарить буденновскую саблю… Не сложилось. Теперь ничего не поделать», — цитирует Руммо «Прессбол».
- 15 марта 2020
-
10:40
-
10:19
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:51
-
08:30
-
08:06
-
07:55
-
04:43
- 14 марта 2020
-
23:43
-
23:25
-
22:45
-
22:35
-
22:17
-
22:00
-
21:15
-
21:05
-
20:54
-
20:38
-
19:50
-
19:25
-
19:15
-
18:58
-
18:46
-
18:33
-
18:26
-
17:59
-
17:19
-
17:09
-
16:09
-
15:50
-
15:38
-
15:12