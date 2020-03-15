Назаров — Брызгалову: про Трампа логичнее рассказывать в США, я буду голосовать за Путина

Известный российский тренер Андрей Назаров прокомментировал интервью Ильи Брызгалова, признавшегося, что собирается вновь проголосовать за Дональда Трампа на выборах президента США. Отыгравший в НХЛ более 10 сезонов Назаров заявил, что 22 апреля проголосует за поправки в Конституцию России и поддержит Владимира Путина.

«Прочитал занимательное интервью с давним товарищем Ильёй Брызгаловым, с которым мы в своё время выступали в НХЛ. Брызгалов всегда был весельчаком, сейчас он стал экспертом. Могу только порадоваться за Илью, что нашёл себя на новом поприще и в новой роли. Брызгалов принял гражданство США. Как гражданин США, Брызгалов имеет полное право на собственный выбор. Но логичнее рассказывать об этом в Америке, всё-таки тема выбора президента США, в частности Дональда Трампа, более близка американцам.

Напомню, я отказался от американского гражданства в пользу российского. Мне американский паспорт не нужен, хоть я и отыграл более 10 лет в Северной Америке. А если быть более точным, 13 лет. В России планирую голосовать за Владимира Владимировича (президента России Владимира Путина. – Прим. «Чемпионата»). 22 апреля иду голосовать за поправки в Конституцию России. Так что если в хоккее мы делали одно дело, то сейчас наши дороги с Брызгаловым разошлись. Но это абсолютно нормально, каждый решает за себя сам», — сказал Назаров «Чемпионату».