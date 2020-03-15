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Глава Башкортостана Хабиров сообщил об ограничении массовых мероприятий в республике

Глава Башкортостана Хабиров сообщил об ограничении массовых мероприятий в республике
Хоккей / КХЛ 0

Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров рассказал, что по итогам совещания оперативного штаба по недопущению распространения в республике коронавируса массовые мероприятия будут ограничены. Вероятно, эта мера коснётся и матчей «Салавата Юлаева» с «Ак Барсом» во втором раунде Кубка Гагарина.

«Ограничиваем всё же массовые мероприятия. Устанавливаем для служащих запрет на выезд за рубеж и ограничиваем выезды по регионам России. Паниковать и волноваться причин нет. Мы готовы на 100 процентов диагностировать все случаи заболевания.

Ситуация под жёстким круглосуточным контролем. Прошу прощения за возможные неудобства при организации профилактических мер. Но в этом случае мы предпочитаем быть уверенными, что не допустим угрозы распространения у нас довольно тяжёлой болезни, – сообщил Хабиров на своей странице во «ВКонтакте».

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