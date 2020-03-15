Курри — канадским журналистам: КХЛ — отличная лига, Мактавиш вам наверняка об этом сказал

Генеральный менеджер финского «Йокерита» Яри Курри рассказал в интервью канадским журналистам некоторые подробности отказа его команды продолжать играть в плей-офф КХЛ и дал оценку самой лиге.
«Решение о том, что мы не будем играть, было очень сложным, потому что у нас со СКА напряжённое соперничество. Мы в КХЛ уже шесть лет, уровень хоккея здесь очень хороший. КХЛ — отличная лига. Я уверен, что Крэйг Мактавиш вам наверняка об этом рассказал после нескольких месяцев работы с «Локомотивом». В Финляндии есть свой собственный чемпионат, но наши фанаты наверняка следят за играми КХЛ.
Сыграть серию со СКА мы действительно не могли. Нам просто объявили, что если мы покинем Финляндию и вернёмся, то должны быть помещены в карантин на две недели. Так что мы никак не смогли бы сыграть. На днях я смотрел по телевизору матч «Динамо» и «Спартака», который играли при пустых трибунах. Меня удивило, насколько хорош был хоккей, была интенсивность, пусть и без зрителей. Всё это печально для наших игроков, потому что у нас собралась сильная команда. Но жизнь продолжается. Увы, мы не можем контролировать пандемию. Наши североамериканские хоккеисты торопились улететь домой. Невероятно, как быстро меняется весь наш мир, вся жизнь», — приводит слова Курри Edmonton Sun.
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