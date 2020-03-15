«Коронавирус пережидают, демоны». Панарин — о досуге Шестёркина и Бучневича

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин запечатлел в «Инстаграме», как его одноклубники Игорь Шестёркин и Павел Бучневич играют в Fifa во время остановки регулярного чемпионата НХЛ.

«Короновирус сидят пережидают, демоны», — сказал Панарин.

Ранее Национальная хоккейная лига прервала сезон на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в США выявлено 2816 заболевших, из них умерло 58 человек. Ранее власти США ввели чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на вечер 14 марта официально известно о 59 заразившихся.