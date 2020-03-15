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В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Спортивные мероприятия запрещены

В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Спортивные мероприятия запрещены
Хоккей / КХЛ 0

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения, сообщает Tengrinews.kz.

«В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 16 статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» постановляю:

1. В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 8 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 7 часов 00 минут 15 апреля 2020 года…

3. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:

5) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий», — сказано в постановлении.

Таким образом, «Барыс» лишён домашней арены на матчи полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Сибирью».

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