В Казахстане введён режим чрезвычайного положения. Спортивные мероприятия запрещены

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении в республике чрезвычайного положения, сообщает Tengrinews.kz.
«В целях обеспечения безопасности населения Республики Казахстан в соответствии с подпунктом 16 статьи 44 Конституции Республики Казахстан и статьями 4, 5, 6 Закона Республики Казахстан «О чрезвычайном положении» постановляю:
1. В связи с объявлением Всемирной организацией здравоохранения нового коронавируса COVID-19 пандемией в целях защиты жизни и здоровья граждан ввести в соответствии с законодательством Республики Казахстан на всей территории Республики Казахстан чрезвычайное положение на период с 8 часов 00 минут 16 марта 2020 года до 7 часов 00 минут 15 апреля 2020 года…
3. Ввести на период действия чрезвычайного положения следующие меры и временные ограничения:
5) запретить проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий», — сказано в постановлении.
Таким образом, «Барыс» лишён домашней арены на матчи полуфинала Кубка Гагарина в Восточной конференции с «Сибирью».
- 15 марта 2020
-
13:15
-
12:48
-
12:31
-
12:10
-
11:45
-
11:23
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:19
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:51
-
08:30
-
08:06
-
07:55
-
04:43
- 14 марта 2020
-
23:43
-
23:25
-
22:45
-
22:35
-
22:17
-
22:00
-
21:15
-
21:05
-
20:54
-
20:38
-
19:50
-
19:25
-
19:15
-
18:58
-
18:46
-
18:33