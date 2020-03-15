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Московское «Динамо» в штатном режиме готовится ко второму раунду плей-офф

Московское «Динамо» в штатном режиме готовится ко второму раунду плей-офф
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 15 марта, после двух плановых выходных игроки московского «Динамо» начали подготовку ко второму раунду розыгрыша Кубка Гагарина.

«Московское «Динамо» в штатном режиме готовится ко второму раунду плей-офф. Несмотря на обилие различных новостей и слухов, связанных с распространением коронавируса, клуб продолжит действовать согласно регламенту Континентальной хоккейной лиги до принятия официального решения о проведении чемпионата», — сказано в официальном сообщении бело-голубых.

В первом раунде плей-офф команда Владимира Крикунова переиграла «Спартак» (4-2). В полуфинале Кубка Гагарина в Западной конференции бело-голубые сыграют с ЦСКА. Старт противостояния на данный момент запланирован на 18 марта.

«Динамо» выступило с заявлением против проведения матчей плей-офф без болельщиков
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