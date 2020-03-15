Голубев: с нетерпением жду «зелёного дерби». Шансы «Ак Барса» выше, у Казани пять пятёрок

Форвард «Амура» Денис Голубев поделился ожиданиями от противостояния «Ак Барса» и «Салавата Юлаева» во втором раунде плей-офф КХЛ.

«У «Ак Барса» мощная, атлетичная команда. С нетерпением жду «зеленого дерби», шансы Казани, на мой взгляд, выше. «Ак Барс» — это стабильность. А «Салават» по ходу чемпионата играл не ровно, мелькала анархия, в чем мы убеждались и в очных матчах. Да, в плей-офф мастера Уфы включились на полную и играли красиво, но у Казани пять пятёрок и игровая стабильность. Это сильные козыри», — цитирует Голубева Russia-Hockey.ru.

В первом раунде плей-офф казанский «Ак Барс» выбил нижнекамский «Нефтехимик» со счётом 4-0. Казахстанский «Барыс» со счётом 4-1 переиграл магнитогорский «Металлург». Уфимский «Салават Юлаев» выбил «Авангард» (4-2). Новосибирская «Сибирь» прошла екатеринбургский «Автомобилист» (4-1).