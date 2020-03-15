Гендиректор «Салавата»: подчинимся любому решению. Здоровье людей всегда на первом месте

Генеральный директор «Салавата Юлаева» Александр Курносов прокомментировал информацию, что с целью профилактики распространения коронавируса в республике Башкортостан вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий.
«Пока ничего не понятно. Понимаю, что здоровье людей важнее, сейчас это на первом месте. Решение принимаем, к сожалению, не мы, но мы подчинимся любому решению. Здоровье людей всегда на первом месте, а мы готовы к любому развитию и любой ситуации. Мы постоянно находимся на связи с лигой, консультируемся. Конечно, с другими клубами тоже находимся на связи», — цитирует Курносова ТАСС.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на вечер 14 марта официально известно о 59 заразившихся.
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