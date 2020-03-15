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Р. Андерссон: играть без болельщиков — нечестно. Во многом это они платят нам зарплату

Р. Андерссон: играть без болельщиков — нечестно. Во многом это они платят нам зарплату
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Калгари Флэймз» Расмус Андерссон прокомментировал приостановку сезона НХЛ из-за коронавируса.

«Не думаю, что было бы справедливо играть без болельщиков. Болельщики во многом платят тебе зарплату. Если они не могут приходить на матчи, это, по-моему, нечестно. Трудно сказать, сколько ещё матчей сможем провести в этом сезоне. Но они должны их увидеть.

Думаю, плей-офф, так или иначе, стоило бы провести. Если подождать две-три недели… В конце концов, мы сыграли уже 70 матчей. Они должны по крайней мере провести плей-офф. Я и моя подруга, конечно, соблюдаем осторожность. Никогда не мыл руки так часто, как на неделе.

Слышал, люди могут заболеть и при этом ничего не испытывать. Это тоже страшно. Если бы кто-то из нашей команды заболел, то заразилось бы ещё 10–15 человек, потому что мы постоянно рядом на тренировках или в игровые дни. Именно эта неопределённость порождает страх», — цитирует Андерссона Sportsnet.

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