КФХ направила в КХЛ обращение, что «Барыс» готов продолжать участие в плей-офф

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) направила уведомление в КХЛ, в котором сообщается, что «Барыс» готов продолжать участие в плей-офф.

В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий. Федерация хоккея уже отменила все местные соревнования.

«Мы со своей стороны направили обращение в КХЛ, что «Барыс» готов продолжать участие в розыгрыше плей-офф», – цитирует ТАСС гендиректора федерации Глеба Каратаева.

17 марта «Барыс» должен был принять «Сибирь» в первом матче серии второго раунда Кубка Гагарина. При этом, согласно регламенту КХЛ, в регионах, где объявлен комендантский час или введено чрезвычайное положение, проведение матчей запрещается.