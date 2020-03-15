Даугавиньш: не удалось потащить «Спартак» за собой. Первое звено «Динамо» сделало серию

Нападающий «Спартака» Каспарс Даугавиньш прокомментировал поражение в серии первого раунда с московским «Динамо» (2-4).

«У нас очень сильный тренер. Кроме того, Знарок — сильная личность. И это было видно с самого начала сезона, когда у нас формировалась команда. Она создавалась как большая семья. В начале сезона мы немножко друг друга не понимали. Но в течение регулярного чемпионата вы видели, что команда стала играть лучше и лучше. И в плей-офф мы бились друг за друга. Может быть, чуть-чуть чего-то не хватило для победы над «Динамо», но это пара нюансов, которые можно исправить и в следующем году стать сильнее.

Понятное дело, некоторые из нас, как лидеры «Спартака», должны взять ответственность на себя. И я должен был лично тащить команду за собой. Не удалось. А первое звено «Динамо» сделало результат в этой серии», — приводят слова Даугавиньша «Известия».