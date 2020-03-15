Журналист Саарела: по всему миру отменяют соревнования, а в КХЛ нет никаких признаков

Обозреватель Iltalehti Анни Саарела прокомментировал решение «Йокерита» отказаться от участия в плей-офф КХЛ.

«Сезон в КХЛ для «Йокерита» закончен. Команда должна была играть со СКА из Санкт-Петербурга, но играть не будет из-за коронавируса. По словам главного тренера Лаури Марьямяки, это тяжёлый удар для команды. Особенно потому, что играть предстояло со СКА, но конец сезона получился очень трудным. Увы, приходится завершать его, хотя в первом раунде с «Локомотивом» «шуты» были очень хороши.



Что же в это время делает КХЛ? По всему миру отменяют спортивные соревнования — сезоны либо приостановлены, либо отменены совсем. Но в КХЛ нет никаких признаков отмены. «Йокерит», СКА и «Ак Барс» ранее объявили, что будут играть без зрителей, московские «Динамо» и «Спартак» уже сыграли при пустых трибунах. Но Марьямяки назвал КХЛ отличной лигой, а решение об отказе играть объяснил решением финской стороны», — отмечает Саарела.