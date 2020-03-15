В. Сведберг: «Барысу» ничего не объявляли, в расписании на вторник стоит матч с «Сибирью»

Защитник «Барыса» Виктор Сведберг прокомментировал информацию, что в Казахстане запрещены все спортивные мероприятия и серия второго раунда КХЛ находится под угрозой отмены.

«У меня нет никакой информации по интересующему вас вопросу. Нам ничего не объявляли, и я не знаю, будем мы играть или нет. На вторник (17 марта. — Прим. «Чемпионата») в расписании стоит матч с «Сибирью». Мы сейчас находимся в Нур-Султане, и это всё, что могу сказать», — сказал Сведберг в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Замятиным.

В Казахстане с 16 марта вводится режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. Среди прочих ограничений в этот период запрещено проведение спортивных мероприятий. Федерация хоккея уже отменила все местные соревнования.