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Сезон в Шведской хоккейной лиге прерван из-за коронавируса. Чемпион определён не будет

Сезон в Шведской хоккейной лиге прерван из-за коронавируса. Чемпион определён не будет
Хоккей / Прочие 0

Руководство Шведской хоккейной лиги (SHL) и клубы обратились к Ассоциации хоккея Швеции с требованием завершить сезон из-за коронавируса. Сегодня этот вопрос был рассмотрен и прошение удовлетворено.

12 марта в лиге состоялись заключительные матчи регулярного сезона, 24 марта должен был стартовать плей-офф. SHL планировала сдвинуть решающую часть чемпионата на более поздние сроки. Но все четырнадцать клубов единогласно подписали петицию с прошением не доигрывать сезон и не определять чемпиона. Согласно принятому решению, ни одна команда не покинет высший дивизион.

«Мы в SHL должны взять на себя ответственность за здоровье своей аудитори, игроков, сотрудников лиги и команд. Это крайне печальное решение, но в нынешних непростых условиях оно является единственным очевидным», — приводит слова генерального директора SHL Майкла Маршалла сайт лиги.

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