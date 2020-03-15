Сезон в Шведской хоккейной лиге прерван из-за коронавируса. Чемпион определён не будет

Руководство Шведской хоккейной лиги (SHL) и клубы обратились к Ассоциации хоккея Швеции с требованием завершить сезон из-за коронавируса. Сегодня этот вопрос был рассмотрен и прошение удовлетворено.
12 марта в лиге состоялись заключительные матчи регулярного сезона, 24 марта должен был стартовать плей-офф. SHL планировала сдвинуть решающую часть чемпионата на более поздние сроки. Но все четырнадцать клубов единогласно подписали петицию с прошением не доигрывать сезон и не определять чемпиона. Согласно принятому решению, ни одна команда не покинет высший дивизион.
«Мы в SHL должны взять на себя ответственность за здоровье своей аудитори, игроков, сотрудников лиги и команд. Это крайне печальное решение, но в нынешних непростых условиях оно является единственным очевидным», — приводит слова генерального директора SHL Майкла Маршалла сайт лиги.
- 15 марта 2020
-
16:43
-
16:22
-
16:01
-
15:55
-
15:26
-
15:10
-
14:52
-
14:25
-
14:12
-
13:54
-
13:45
-
13:15
-
12:48
-
12:31
-
12:10
-
11:45
-
11:23
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:19
-
10:00
-
09:50
-
09:30
-
09:05
-
08:51
-
08:30
-
08:06
-
07:55
-
04:43
- 14 марта 2020
-
23:43
-
23:25
-
22:45
-
22:35
-
22:17