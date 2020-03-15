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Финский журналист: КХЛ — единственная и самая глупая топ-лига в мире, не прервавшая сезон

Финский журналист: КХЛ — единственная и самая глупая топ-лига в мире, не прервавшая сезон
Хоккей / КХЛ 0

Финский обозреватель издания Iltalehti Пекка Ялонен раскритиковал Континентальную хоккейную лигу за то, что до сих пор не принято решение об остановке и переносе матчей плей-офф из-за пандемии коронавируса.

«Хоккейный сезон в Швеции закончен. SHL отменила оставшиеся матчи сезона-2019/2020. Единственная (и глупая) топ-лига в мире, которая не прервала или не перенесла соревнования, — это КХЛ. Они даже не подтвердили и не сказали людям в России, что «Йокерит» снялся с плей-офф», — написал Ялонен на своей странице в «Твиттере».

Серия второго раунда Кубка Гагарина СКА — «Йокерит» должна была стартовать 17 марта. Накануне финский клуб из-за угрозы распространения коронавируса отказался от участия в плей-офф КХЛ. Власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек.

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