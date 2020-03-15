Фазель: НХЛ может запретить своим игрокам принимать участие в ЧМ-2020

Глава Международной федерации хоккея (ИИХФ) Рене Фазель прокомментировал ситуацию с проведением чемпионата мира, который должен состояться с 8 по 24 мая в Швейцарии, но находится под угрозой отмены из-за коронавируса.
«Можно ли провести чемпионат мира без зрителей, когда продано уже больше 300 тысяч билетов? Нет, это исключено. Чемпионат мира при пустых трибунах не имеет смысла. Такой турнир — это ведь не только матчи, но ещё и атмосфера, общение между игроками и фанатами.
Боюсь ли отмены турнира? Нет, страха нет. Но это предположение, которое мы обязаны принимать во внимание. Как и тот факт, что НХЛ может запретить своим игрокам участвовать в турнире из-за опасения за их здоровье.
Если бы было необходимо, мы бы уже дали отмену, потому что у нас есть страховка. Заключаем соглашение каждый год с 2012 года. Это обходится дорого — 250 тыс. франков, но это абсолютно правильный шаг. Без этого потеря составила бы около 20 млн франков», — приводит слова Фазеля портал Le Matin.
- 15 марта 2020
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