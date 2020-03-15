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Виделль: нам сказали, что «Барыс» будет играть в плей-офф. Слова с самых верхов Казахстана

Виделль: нам сказали, что «Барыс» будет играть в плей-офф. Слова с самых верхов Казахстана
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Барыса» Линус Виделль прокомментировал ситуацию с коронавирусом, отметив, что, по его информации, клуб из Казахстана не будет отказываться от участия в плей-офф Кубка Гагарина.

«Разные слухи ходят. Сегодня после тренировки нам сказали, что клуб общался с премьер-министром и он сказал, что мы будем играть. Это слова с самых верхов Казахстана, так что, полагаю, будем играть. Сейчас сказали, что во вторник будем играть без зрителей на арене в Нур-Султане, но всё может измениться. Я готов играть. Много всего происходит, на что не могу повлиять. Готовлюсь играть.

Конечно, ситуация тяжёлая, мы уже давно не играли, ходят разные слухи. Мы читаем те же новости, что и вы. Ощущения в команде смешанные, но большинство ребят хотят играть, но в то же время люди беспокоятся о том, что происходит вне хоккея. Лично я пока в порядке.

Знаю, что «Йокерит» снялся с плей-офф, а игроки этой команды не хотели играть. Я уважаю их решение, но лично я хочу играть. В Казахстане и России пока не так много заражённых, конечно, никогда не знаешь, что будет дальше, но сейчас я чувствую себя в безопасности. Больше всего я беспокоюсь о том, чтобы уехать домой после окончания сезона. Могут же закрыть все границы. Но, надеюсь, мы выиграем второй раунд.

Думаю, надо либо продолжать играть, либо отменять сезон совсем, но точно не приостанавливать — это худшее, что можно сделать. Но это решение принимать не мне, я не эксперт по вирусам», — сказал Виделль в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

«Мы готовы играть, но КХЛ лучше отменить сезон. Здоровье важнее спорта»
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