Умарк: неправильно, если СКА сразу пройдёт дальше. Может, играть серии до одной победы

Нападающий «Салавата Юлаева» Линус Умарк выразил мнение, что, возможно, КХЛ стоит отменить розыгрыш плей-офф Кубка Гагарина из-за коронавируса или провести серии до одной победы.



«Все лиги отменяют сезоны, возможно, это лучший вариант. Не нам решать, но в матчах без болельщиков тоже нет ничего весёлого. Думаю, КХЛ лучше отменить сезон, но это решает лига. Мы готовы играть, я буду делать то, что мне скажут, но если сезон отменят, я пойму.

Худший вариант – поставить плей-офф на паузу, потому что ситуация может ухудшиться, это все понимают. Им надо решить, либо продолжать играть, либо отменять плей-офф. А что насчёт серии СКА – «Йокерит»? Будет неправильно, если СКА сразу выйдет в следующий раунд. Не думаю, что это кому-нибудь понравится. А если лига хочет завершить сезон, может, стоить сделать все оставшиеся раунды до одной победы. Я не могу понять, как после снятия «Йокерита» они смогут найти такое решение, которым все были бы довольны.

Я уже себя самоизолирую. У нас есть тренировки утром, но после них я сразу же иду домой. Это необычная ситуация, мир страдает, а хоккей, наверное, сейчас не самая важная вещь. Самое важное – это здоровье, оно важнее спорта», — сказал Умарк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.