Майоров: прискорбно, что «Йокерит», то есть клуб, принял решение, а не лига

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Борис Майоров, работавший главным тренером «Йокерита» в 1974-1976 годах, прокомментировал решение финской команды отказаться от дальнейшего участия в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина.



«Думаю, что КХЛ нужно задуматься о создавшейся ситуации и принимать меры. Весьма прискорбно, что «Йокерит», то есть клуб, принял решение на фоне коронавируса, а не лига.

Перед нами пример многих лиг, например НХЛ, там всё приостановлено. В Европе многие футбольные лиги также приостановили соревнования. У нас пока неопределённость, очевидно, гложет КХЛ. Они не могут пока решиться на какой-то кардинальный шаг. Полумеры здесь не годятся", — приводит слова Майорова Inforeactor.ru.



Серия второго раунда Кубка Гагарина СКА — «Йокерит» должна была стартовать 17 марта. Накануне финский клуб из-за угрозы распространения коронавируса отказался от участия в плей-офф КХЛ. Власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек.