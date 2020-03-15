Майоров: прискорбно, что «Йокерит», то есть клуб, принял решение, а не лига

Двукратный олимпийский чемпион, заслуженный тренер России Борис Майоров, работавший главным тренером «Йокерита» в 1974-1976 годах, прокомментировал решение финской команды отказаться от дальнейшего участия в розыгрыше плей-офф Кубка Гагарина.
«Думаю, что КХЛ нужно задуматься о создавшейся ситуации и принимать меры. Весьма прискорбно, что «Йокерит», то есть клуб, принял решение на фоне коронавируса, а не лига.
Перед нами пример многих лиг, например НХЛ, там всё приостановлено. В Европе многие футбольные лиги также приостановили соревнования. У нас пока неопределённость, очевидно, гложет КХЛ. Они не могут пока решиться на какой-то кардинальный шаг. Полумеры здесь не годятся", — приводит слова Майорова Inforeactor.ru.
Серия второго раунда Кубка Гагарина СКА — «Йокерит» должна была стартовать 17 марта. Накануне финский клуб из-за угрозы распространения коронавируса отказался от участия в плей-офф КХЛ. Власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек.
- 15 марта 2020
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