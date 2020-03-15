Калниньш: поеду в Латвию, пока границы открыты. «Йокерит» принял безопасное решение

Вратарь «Йокерита» Янис Калниньш уверен, что финский клуб принял верное решение, отказавшись от участия в плей-офф КХЛ из-за угрозы распространения коронавируса. Сам игрок планирует отправиться в Латвию, пока границы между государствами не закрылись из-за объявленной пандемии.



«Это было не только решение игроков, но всей организации в целом. Мы все в одной лодке. Это серьёзное решение, на которое также повлияли власти Финляндии. Не знаю, что решат другие, наш клуб принял безопасное решение для нас и для страны. Пока мы чувствуем себя в безопасности, но никогда не знаешь, как ситуация будет развиваться дальше, возможно, через неделю мы уже не будем чувствовать себя в безопасности. Я не останусь в Финляндии, поеду в Латвию, пока границы открыты», — сказал Калниньш в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.



Серия второго раунда Кубка Гагарина СКА — «Йокерит» должна стартовать 17 марта. Накануне финский клуб из-за угрозы распространения коронавируса отказался от участия в плей-офф КХЛ. Власти Финляндии ввели запрет на массовые мероприятия численностью свыше 500 человек.

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