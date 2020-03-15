Американский защитник «Женевы»: в США сейчас такой бардак, предпочитаю остаться в Европе

Американский защитник швейцарского клуба «Женева-Серветт» Майк Уоллмин рассказал о ситуации с авиарейсами в Северную Америку, на которых канадцы и американцы, играющие в европейских хоккейных клубах, пытаются добраться на родину после отмены сезонов из-за коронавируса.
«Знаете, в США сейчас такой бардак и беспорядок, что я предпочитаю остаться здесь, в Европе. Посмотрю, как будет развиваться ситуация. Изначально я планировал вернуться на родину, но потом мне быстро пришлось отказаться от этой идеи. Может сложиться ситуация и похуже, чем застрять здесь, в Женеве», — приводит слова Уоллмина Le Matin.
Всего в Швейцарии выступают 12 хоккеистов с американским паспортом.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.
- 15 марта 2020
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