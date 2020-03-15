Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в МХЛ 15 марта 2020 года

15 марта в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) состоялось три матча первого раунда плей-офф. Накануне «Локо» в третьем поединке одолел ХК «Рига» и стал второй командой, которая вышла в четвертьфинал. Сегодня определились все остальные победители в Западной конференции.
МХК «Спартак» на своей площадке уступил «СКА-1946» со счётом 1:4 и завершил участие в плей-офф. Команда из Санкт-Петербурга вышла в четвертьфинал.
«Красная Армия» во втором овертайме одолела МХК «Динамо» со счётом 3:2 ОТ. В четвертьфинале плей-офф красно-синие сыграют с «Локо».
Игроки МХК «Динамо» СПб спаслись в концовке четвёртого матча серии с череповецким «Алмазом» и вырвали победу в овертайме – 4:3 ОТ. Серия закончилась со счётом 3-1. В четвертьфинале болельщиков ждёт питерское дерби «СКА-1946» — МХК «Динамо» СПб.
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