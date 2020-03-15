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Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в МХЛ 15 марта 2020 года

Результаты всех матчей игрового дня плей-офф в МХЛ 15 марта 2020 года
Хоккей / МХЛ 0

15 марта в Молодёжной хоккейной лиге (МХЛ) состоялось три матча первого раунда плей-офф. Накануне «Локо» в третьем поединке одолел ХК «Рига» и стал второй командой, которая вышла в четвертьфинал. Сегодня определились все остальные победители в Западной конференции.

МХК «Спартак» на своей площадке уступил «СКА-1946» со счётом 1:4 и завершил участие в плей-офф. Команда из Санкт-Петербурга вышла в четвертьфинал.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
15 марта 2020, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Спартак
Москва
Окончен
1 : 4
СКА-1946
Санкт-Петербург
0:1 Иванов (Бринкман, Демидов) – 19:34' (5x5)   0:2 Цыплаков (Манин, Иванов) – 23:01' (5x5)   1:2 Кравченко (Шабловский, Круженков) – 38:55' (5x5)   1:3 Цыплаков (Баринов) – 43:02' (5x5)   1:4 Иванов (Манин) – 59:57' (en)

«Красная Армия» во втором овертайме одолела МХК «Динамо» со счётом 3:2 ОТ. В четвертьфинале плей-офф красно-синие сыграют с «Локо».

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
15 марта 2020, воскресенье. 13:00 МСК
МХК Динамо М
Москва
Окончен
2 : 3
ОТ
Красная Армия
Москва
0:1 Климов (Грушников, Мингачёв) – 06:36' (5x4)   0:2 Брютов (Климов) – 18:03' (5x4)   1:2 Косолапов – 25:20' (5x5)   2:2 Брызгалов (Семенеко, Косолапов) – 38:47' (5x5)   2:3 Кузьминов – 98:31' (5x5)

Игроки МХК «Динамо» СПб спаслись в концовке четвёртого матча серии с череповецким «Алмазом» и вырвали победу в овертайме – 4:3 ОТ. Серия закончилась со счётом 3-1. В четвертьфинале болельщиков ждёт питерское дерби «СКА-1946» — МХК «Динамо» СПб.

МХЛ - плей-офф. 1/8 финала. 4-й матч
15 марта 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Алмаз
Череповец
Окончен
3 : 4
ОТ
МХК Динамо СПб
Санкт-Петербург
0:1 Анисимов – 21:43' (5x5)   1:1 Хабаров (Фёдоров) – 29:39' (5x5)   2:1 Герцик (Капустин, Калашников) – 40:56' (5x5)   2:2 Анисимов (Большаков) – 48:25' (5x5)   3:2 Хабаров (Рогов, Грачёв) – 52:52' (5x4)   3:3 Жабреев (Большаков) – 59:49' (6x5)   3:4 Кузнецов (Рашевский) – 63:24' (5x5)
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