Источник: Юрзинов покинет «Трактор», клуб рассматривает кандидатуры Гатиятулина и Ржиги

Руководство челябинского «Трактора» не планирует продолжать сотрудничество с главным тренером Владимиром Юрзиновым-младшим. Клуб занят поисками нового специалиста. Основной кандидат – нынешний тренер СКА Анвар Гатиятулин, сообщает телеграм-канал «Хоккей без зрителей».

У Гатиятулина 30 апреля заканчивается контракт с «армейским» клубом. Именно с ним челябинцы выиграли бронзовые медали в сезоне-2017/2018. Возвращение Гатиятулина в Челябинск – приоритет для клуба.

По данным источника, ещё один вариант – Милош Ржига, дорабатывающий свой контракт в сборной Чехии. Специалист активно ищет работу в КХЛ. Учитывая, что лидерами «Трактора» являются чешские нападающие Лукаш Седлак и Томаш Гика, а на позицию голкипера планируют подписать Романа Вилла, выступавшего в нынешнем сезоне за шведский «Рёгле», назначение Ржиги выглядит логичным.



«Трактор» занял 11-е место в Восточной конференции по итогам регулярного чемпионата. Последним в таблице стал «Адмирал». У команд равное количество очков (56), но «Трактор» одержал больше побед в основное время.