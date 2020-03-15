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Сергачёв: «Нефтехимик» встал на правильный путь, у клуба большое будущее

Сергачёв: «Нефтехимик» встал на правильный путь, у клуба большое будущее
Хоккей / КХЛ 0

Российский Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв оценил прогресс «Нефтехимика» из его родного города Нижнекамска в нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги.

«Я не смотрел матчи с „Ак Барсом“, только нарезку лучших моментов. Парни — молодцы, бились до последнего против очень сильного соперника. Играли как команда. И я думаю, у «Нефтехимика» большое будущее. Сейчас в составе можно увидеть очень много местных воспитанников. Ребятам дают проявлять себя, дают играть. И я очень рад, что «Нефтехимик» встал на правильный путь», — приводит слова Сергачёва «Матч ТВ».

По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции, в первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина команда уступила «Ак Барсу» (0-4).

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