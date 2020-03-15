Сергачёв: «Нефтехимик» встал на правильный путь, у клуба большое будущее

Российский Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв оценил прогресс «Нефтехимика» из его родного города Нижнекамска в нынешнем розыгрыше Континентальной хоккейной лиги.
«Я не смотрел матчи с „Ак Барсом“, только нарезку лучших моментов. Парни — молодцы, бились до последнего против очень сильного соперника. Играли как команда. И я думаю, у «Нефтехимика» большое будущее. Сейчас в составе можно увидеть очень много местных воспитанников. Ребятам дают проявлять себя, дают играть. И я очень рад, что «Нефтехимик» встал на правильный путь», — приводит слова Сергачёва «Матч ТВ».
По итогам регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимик» занял восьмое место в Восточной конференции, в первом раунде серии плей-офф Кубка Гагарина команда уступила «Ак Барсу» (0-4).
- 15 марта 2020
-
19:43
-
19:08
-
19:02
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:20
-
18:16
-
18:01
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:03
-
16:43
-
16:22
-
16:01
-
15:55
-
15:26
-
15:10
-
14:52
-
14:25
-
14:12
-
13:54
-
13:45
-
13:15
-
12:48
-
12:31
-
12:10
-
11:45
-
11:23
-
11:00
-
10:50
-
10:40
-
10:19
-
10:00