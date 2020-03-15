«Легионерское караоке». «Динамо» опубликовало ролик с Яшкиным и Чайковски

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовало видео с Дмитрием Яшкиным и Михалом Чайковски. В ролике игроки клуба едут в машине под песню группы Aerosmith – «I Don’t Want to Miss a Thing».
«Легионерское караоке», — так подписали видео в пресс-службе «Динамо».
Видео доступно на странице московского клуба в «Твиттере».
В первом раунде плей-офф команда Владимира Крикунова переиграла «Спартак» (4-2). В полуфинале Кубка Гагарина в Западной конференции бело-голубые сыграют с ЦСКА. Старт противостояния на данный момент запланирован на 18 марта.
Яшкин стал вторым в бомбардирской гонке по итогам регулярного чемпионат КХЛ. Он набрал 63 (31+32) очка. Лучшим стал его одноклубник Вадим Шипачёв (17+48). В плей-офф Яшкин забросил 3 шайбы и отдал 3 результативные передачи.
Чайковски в регулярном чемпионате сыграл за «Динамо» 58 игр, в которых набрал 31 (9+22) очко. В серии со «Спартаком» на его счету две заброшенные шайбы и два ассиста.
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