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Журналист Мэтисон: «Эдмонтон» хочет вернуть Слепышева в ролевое звено

Журналист Мэтисон: «Эдмонтон» хочет вернуть Слепышева в ролевое звено
Хоккей / НХЛ 0

Североамериканский журналист Джим Мэтисон сообщил, что «Эдмонтон Ойлерз» хотел бы вернуть нападающего московского ЦСКА Антона Слепышева. По его словам, в клубе видят российского игрока в одном из ролевых звеньев.

«Поверьте, «Ойлерз» уже провели переговоры с агентом Слепышева — Дэном Мильштейном о возвращении хоккеиста и годовом контракте. Конечно, дело в цене. Но в клубе хотят, чтобы Антон вернулся в качестве ролевого игрока третьего или четвёртого звена», — написал Мэтисон на своей странице в «Твиттере».

25-летний Слепышев в прошедшем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги принял участие в 54 матчах, записав на свой счёт 45 (18+27) очков при показателе полезности «+28».

Ранее Слепышев провёл 102 матча в НХЛ за «Эдмонтон Ойлерз», набрав 23 (10+13) очка.

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