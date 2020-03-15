Обозреватель Sportsnet: игроки НХЛ смогут заниматься на льду не раньше чем через неделю

Обозреватель телекомпании Sportsnet Крис Джонстон рассказал, когда игроки Национальной хоккейной лиги, сезон в которой приостановлен из-за пандемии коронавируса, смогут вернуться к групповым тренировкам на льду.



«Командам НХЛ сообщили, что пройдёт не менее одной полной недели, возможно, и больше, прежде чем они смогут вновь открыть площадки для игроков, чтобы те могли кататься на коньках и тренироваться в малых группах», — написал Джонстон на своей странице в «Твиттере».



Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления 12 марта.



Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн 14 марта заявил, что на данный момент не было зафиксировано положительных результатов тестов игроков лиги.

НХЛ прокомментировала решение о приостановке сезона