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Обозреватель Sportsnet: игроки НХЛ смогут заниматься на льду не раньше чем через неделю

Обозреватель Sportsnet: игроки НХЛ смогут заниматься на льду не раньше чем через неделю
Хоккей / НХЛ 0

Обозреватель телекомпании Sportsnet Крис Джонстон рассказал, когда игроки Национальной хоккейной лиги, сезон в которой приостановлен из-за пандемии коронавируса, смогут вернуться к групповым тренировкам на льду.

«Командам НХЛ сообщили, что пройдёт не менее одной полной недели, возможно, и больше, прежде чем они смогут вновь открыть площадки для игроков, чтобы те могли кататься на коньках и тренироваться в малых группах», — написал Джонстон на своей странице в «Твиттере».

Национальная хоккейная лига официально объявила о приостановке сезона из-за угрозы распространения COVID-19. Команды получили соответствующие уведомления 12 марта.

Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн 14 марта заявил, что на данный момент не было зафиксировано положительных результатов тестов игроков лиги.

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