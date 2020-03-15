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Панарин смастерил скворечник и поцеловал его как Кубок Стэнли

Панарин смастерил скворечник и поцеловал его как Кубок Стэнли
Хоккей / НХЛ 0

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал видео, на котором показал, как он смастерил скворечник во время вынужденной паузы в Национальной хоккейной лиге.

После того как форвард завершил последние штрихи, Артемий поднял домик для птиц над головой и поцеловал его, словно это Кубок Стэнли.

Видео доступно на «Чемпионате».

Ранее Национальная хоккейная лига прервала сезон на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса. По последним данным, в США выявлено 2816 заболевших, из них умерло 58 человек. Ранее власти США ввели чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, во всём мире от вируса скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.

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