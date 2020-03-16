Зибанеджад: позаботьтесь о себе и друг о друге. Оставайтесь в безопасности

26-летний шведский форвард клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс» Мика Зибанеджад прокомментировал ситуацию с коронавирусом, призвав всех заботиться друг о друге и оставаться в безопасности.

«Пропускаем эти моменты, но это больше, чем хоккей! Ребята, позаботьтесь о себе и друг о друге! Оставайтесь в безопасности», — написал Зибанеджад в «Твиттере».

Фото можно посмотреть в «Твиттере» Зибанеджада.

В текущем сезоне шведский нападающий «Рейнджерс» забросил 41 шайбу и отдал 34 результативные передачи (75 очков) в 57 матчах регулярного чемпионата и заработал показатель полезности «+9». Всего за карьеру Зибанеджад принял участие в 384 встречах, набрав 384 (176+208) очка при коэффициенте полезности «-28».

В 2017 году Мика заключил 5-летнее соглашение с «Рейнджерс» на сумму $ 5,35 млн. в год.