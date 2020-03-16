В США и Канаде до мая запретили все массовые мероприятия

Центр по контролю и профилактике заболеваний запретил все массовые мероприятия в Канаде и США на 8 недель из-за пандемии коронавируса в мире, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

«Большие и массовые мероприятия могут способствовать распространению COVID-19 в Соединенных Штатах через туристов. Примеры крупных мероприятий и массовых собраний включают конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные мероприятия, свадьбы и т.д. Эти мероприятия могут планироваться не только организациями и сообществами, но и отдельными лицами.

Поэтому, в соответствии с руководством крупных и массовых мероприятий, рекомендуем, чтобы в течение следующих 8 недель организаторы отменяли или откладывали личные мероприятия, которые состоят из 50 или более человек на всей территории Соединенных Штатов», — сообщается в заявлении организации.

Таким образом, НХЛ, НБА и другим лигам невозможно будет проводить какие-либо матчи до мая.