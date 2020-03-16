Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

В США и Канаде до мая запретили все массовые мероприятия

В США и Канаде до мая запретили все массовые мероприятия
Хоккей / НХЛ 0

Центр по контролю и профилактике заболеваний запретил все массовые мероприятия в Канаде и США на 8 недель из-за пандемии коронавируса в мире, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.

«Большие и массовые мероприятия могут способствовать распространению COVID-19 в Соединенных Штатах через туристов. Примеры крупных мероприятий и массовых собраний включают конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные мероприятия, свадьбы и т.д. Эти мероприятия могут планироваться не только организациями и сообществами, но и отдельными лицами.

Поэтому, в соответствии с руководством крупных и массовых мероприятий, рекомендуем, чтобы в течение следующих 8 недель организаторы отменяли или откладывали личные мероприятия, которые состоят из 50 или более человек на всей территории Соединенных Штатов», — сообщается в заявлении организации.

Таким образом, НХЛ, НБА и другим лигам невозможно будет проводить какие-либо матчи до мая.

Обозреватель Sportsnet: игроки НХЛ смогут заниматься на льду не раньше чем через неделю
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020