В США и Канаде до мая запретили все массовые мероприятия

Центр по контролю и профилактике заболеваний запретил все массовые мероприятия в Канаде и США на 8 недель из-за пандемии коронавируса в мире, сообщается в заявлении, опубликованном на официальном сайте организации.
«Большие и массовые мероприятия могут способствовать распространению COVID-19 в Соединенных Штатах через туристов. Примеры крупных мероприятий и массовых собраний включают конференции, фестивали, парады, концерты, спортивные мероприятия, свадьбы и т.д. Эти мероприятия могут планироваться не только организациями и сообществами, но и отдельными лицами.
Поэтому, в соответствии с руководством крупных и массовых мероприятий, рекомендуем, чтобы в течение следующих 8 недель организаторы отменяли или откладывали личные мероприятия, которые состоят из 50 или более человек на всей территории Соединенных Штатов», — сообщается в заявлении организации.
Таким образом, НХЛ, НБА и другим лигам невозможно будет проводить какие-либо матчи до мая.
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