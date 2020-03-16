Бобровский готовится к возобновлению сезона НХЛ с помощью теннисной пушки
Российский вратарь клуба Национальной хоккейной лиги «Флорида Пантерз» Сергей Бобровский оригинально подошёл к подготовке в возобновлению сезона в НХЛ.
Пока регулярный чемпионат приостановлен из-за пандемии коронавируса, Бобровский отрабатывает вратарские навыки с помощью теннисной пушки, отбивая теннисные мячи вместо шайб.
31-летний Сергей Бобровский выступает за «Флориду» с 2019 года. Ранее он играл за новокузнецкий «Металлург», «Филадельфию Флайерз», «Коламбус Блю Джекетс» и петербургский СКА. В 2014 году стал чемпионом мира в составе сборной России.
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