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«Сибирь» подтвердила, что сыграет с «Барысом» в Нур-Султане

«Сибирь» подтвердила, что сыграет с «Барысом» в Нур-Султане
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» подтвердила участие в полуфинальной серии конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги с казахстанским «Барысом».

«Сегодня в 16:30 „Сибирь“ вылетает в Нур-Султан, где 17 и 19 марта проведёт первые матчи 1/2 финала конференции „Восток“! Друзья, читайте только официальные источники, пожалуйста. Официальные — это сайт КХЛ и сайт ХК „Сибирь“. Серия „Барыс“ — «Сибирь» играется в обычном графике: то есть «Барыс» проводит свои домашние матчи в Нур-Султане, а выездные в Новосибирске", — сообщается на странице «Сибири» во «ВКонтакте».

Из-за пандемии коронавируса матчи состоятся при закрытых дверях. Ранее от участия в плей-офф КХЛ отказался финский «Йокерит», который должен был сыграть с петербургским СКА.

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