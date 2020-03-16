«Сибирь» подтвердила, что сыграет с «Барысом» в Нур-Султане

Новосибирская «Сибирь» подтвердила участие в полуфинальной серии конференции «Восток» Континентальной хоккейной лиги с казахстанским «Барысом».

«Сегодня в 16:30 „Сибирь“ вылетает в Нур-Султан, где 17 и 19 марта проведёт первые матчи 1/2 финала конференции „Восток“! Друзья, читайте только официальные источники, пожалуйста. Официальные — это сайт КХЛ и сайт ХК „Сибирь“. Серия „Барыс“ — «Сибирь» играется в обычном графике: то есть «Барыс» проводит свои домашние матчи в Нур-Султане, а выездные в Новосибирске", — сообщается на странице «Сибири» во «ВКонтакте».

Из-за пандемии коронавируса матчи состоятся при закрытых дверях. Ранее от участия в плей-офф КХЛ отказался финский «Йокерит», который должен был сыграть с петербургским СКА.