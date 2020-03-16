Давыдов: чемпиона можно определить по итогам регулярки. Хотя «Ак Барсу» будет обидно

Трёхкратный олимпийский чемпион Виталий Давыдов поделился мнением о возможной приостановке сезона Континентальной хоккейной лиги.



«На мой взгляд, такой сценарий неизбежен. То, что ситуация нештатная, стало ясно по НХЛ, которая лучше всех в мире считает деньги и которая, несмотря на огромные финансовые потери, остановила свой сезон. Мы в КХЛ не столько зарабатываем деньги, сколько теряем, нам тем более не нужно рисковать. Надо объявлять паузу.



Хоккей при пустых трибунах — это не хоккей. Убедился в этом в ходе серии «Динамо» — «Спартак», когда пять матчей со зрителями были праздником хоккея, а шестой — без болельщиков — стал скорее мучением. Моё мнение — надо приостановить плей-офф на несколько недель, а дальше смотреть по ситуации и верить в медицину с наукой. У нас есть половина марта и апрель, можно перенести плей-офф на позднюю весну. Тем более что чемпионат мира, скорее всего, будет отменён.



Можно и упростить ситуацию. В этом сезоне уже сыгран полноценный чемпионат из 62 матчей, по его итогам и определить обладателя Кубка Гагарина и всех призёров. Тем самым не потеряем для истории сезон — и сохраним спортивный принцип. «Армейцы» Москвы выиграли гладкий чемпионат. В наше время чемпионом тоже становился победитель такого турнира, ничего сомнительного здесь не вижу, это справедливо. Другое дело, что при этом сценарии обиднее всего будет «Ак Барсу». Казань весь финиш чемпионата шла первой, но в последней игре турнира проиграла дома «Автомобилисту» и уступила первенство ЦСКА», — цитирует Давыдова Russia-Hockey.

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