Грубец: когда появилась информация о коронавирусе, в Пекине не было людей в масках

Голкипер пекинского «Куньлунь Ред Стар» Шимон Грубец рассказал о ситуации с развитием эпидемии коронавируса в Китае.



«Когда появилась первая информация, что в Ухане вспыхнула эпидемия коронавируса, я в Пекине не видел ни одного человека, на котором бы была маска. А когда мы играли свою последнюю домашнюю игру, то в масках были почти все. Это было действительно странное зрелище. Когда началась эпидемия, «Куньлунь» был в длительное поездке, мы играли много матчей на выезде. Я как будто знал заранее, поэтому задолго отправил семью из Китая домой — сказал своим, что им там нечего делать. Это настоящее счастье, потому что как только они приехали домой, то новости стали поступать постоянно.



Какие шансы на то, что состоится чемпионат мира? Официально же ничего не отменили, но я не вижу возможностей его провести. Дома я уже разобрал и высушил всю экипировку. Думаю, что она мне уже не пригодится», — приводит слова Грубеца Isport.cz

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