«Даллас» проверил Радулова на коронавирус

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Даллас Старз» Джим Нилл сообщил, что нападающий Александр Радулов сдал пробу теста на коронавирус. В настоящее время команда ожидает результатов.



Радулов был болен на прошлой неделе, пропустив шесть дней и два матча, но выздоровел. В четверг, когда сезон в НХЛ был приостановлен, Александр опубликовал на своей странице в «Инстаграме» сообщение, что чувствует себя хорошо. По словам Нилла, клуб решил провести тест на коронавирус в качестве предосторожности.



В текущем сезоне Радулов набрал 34 (15+19) балла в 67 матчах при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 16 минут 44 секунды за матч. Последний раз Радулов выходил на лёд 6 марта.

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