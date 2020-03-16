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«Даллас» проверил Радулова на коронавирус

«Даллас» проверил Радулова на коронавирус
Хоккей / НХЛ 0

Генеральный менеджер клуба НХЛ «Даллас Старз» Джим Нилл сообщил, что нападающий Александр Радулов сдал пробу теста на коронавирус. В настоящее время команда ожидает результатов.

Радулов был болен на прошлой неделе, пропустив шесть дней и два матча, но выздоровел. В четверг, когда сезон в НХЛ был приостановлен, Александр опубликовал на своей странице в «Инстаграме» сообщение, что чувствует себя хорошо. По словам Нилла, клуб решил провести тест на коронавирус в качестве предосторожности.

В текущем сезоне Радулов набрал 34 (15+19) балла в 67 матчах при показателе полезности «+8» и 46 минутах штрафного времени. Нападающий проводит на площадке 16 минут 44 секунды за матч. Последний раз Радулов выходил на лёд 6 марта.

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