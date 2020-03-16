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«Сибирь» подтвердила, что «Барыс» не сможет провести матчи плей-офф в Нур-Султане

«Сибирь» подтвердила, что «Барыс» не сможет провести матчи плей-офф в Нур-Султане
Хоккей / КХЛ 0

Новосибирская «Сибирь» выпустила заявление по поводу информации об отказе казахстанского «Барыса» от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Напомним, противостояние «Барыса» и «Сибири» должно было стартовать 17 марта.

«В связи с тем что в Республике Казахстан введен режим чрезвычайного положения, ХК «Барыс» не сможет провести матчи полуфинала Восточной конференции в Нур-Султане. Таким образом, продажа билетов на домашние матчи 21 и 23 марта остановлена», — указано в заявлении на сайте «Сибири».

Напомним, ранее от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса официально отказался финский «Йокерит». КХЛ пока официально не отреагировала на отказы клубов от участия в плей-офф.

«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE
Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.
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