«Сибирь» подтвердила, что «Барыс» не сможет провести матчи плей-офф в Нур-Султане

Новосибирская «Сибирь» выпустила заявление по поводу информации об отказе казахстанского «Барыса» от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Напомним, противостояние «Барыса» и «Сибири» должно было стартовать 17 марта.



«В связи с тем что в Республике Казахстан введен режим чрезвычайного положения, ХК «Барыс» не сможет провести матчи полуфинала Восточной конференции в Нур-Султане. Таким образом, продажа билетов на домашние матчи 21 и 23 марта остановлена», — указано в заявлении на сайте «Сибири».



Напомним, ранее от участия в розыгрыше Кубка Гагарина из-за пандемии коронавируса официально отказался финский «Йокерит». КХЛ пока официально не отреагировала на отказы клубов от участия в плей-офф.

«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.