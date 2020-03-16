В расписании КХЛ до сих пор стоят матчи СКА – «Йокерит» и «Барыс» — «Сибирь»

В расписании на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги до сих пор значатся матчи СКА – «Йокерит» и «Барыс» — «Сибирь». Обе серии стоят в расписании на 17 марта, несмотря на отказ сразу двух клубов от участия в Кубке Гагарина.
Пока КХЛ никак не прокомментировала тот факт, что из-за опасности эпидемии коронавируса от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина отказались финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Если «Барыс» снялся только сегодня, 16 марта, то об отказе «Йокерита» известно ещё с 14 марта.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.
- 16 марта 2020
-
11:37
-
11:13
-
10:55
-
10:13
-
09:54
-
09:11
-
09:02
-
08:46
-
08:31
-
08:03
-
07:16
-
06:44
-
05:00
-
03:20
-
01:35
- 15 марта 2020
-
23:45
-
23:25
-
23:05
-
22:05
-
21:30
-
20:44
-
20:10
-
19:43
-
19:08
-
19:02
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:20
-
18:16
-
18:01
-
17:46
-
17:40
-
17:35
-
17:03