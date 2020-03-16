В расписании КХЛ до сих пор стоят матчи СКА – «Йокерит» и «Барыс» — «Сибирь»

В расписании на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги до сих пор значатся матчи СКА – «Йокерит» и «Барыс» — «Сибирь». Обе серии стоят в расписании на 17 марта, несмотря на отказ сразу двух клубов от участия в Кубке Гагарина.



Пока КХЛ никак не прокомментировала тот факт, что из-за опасности эпидемии коронавируса от дальнейшего участия в розыгрыше Кубка Гагарина отказались финский «Йокерит» и казахстанский «Барыс». Если «Барыс» снялся только сегодня, 16 марта, то об отказе «Йокерита» известно ещё с 14 марта.



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.