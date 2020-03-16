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Цулыгин: очень сложно думать о хоккее. Нужно приостанавливать сезон

Цулыгин: очень сложно думать о хоккее. Нужно приостанавливать сезон
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о возможной приостановке плей-офф Континентальной хоккейной лиги.

«Информация о снятии „Барыса“ и „Йокерита“? Очень сложно думать о хоккее. Все думают абсолютно о другом. Настраиваем как можем. Все разговоры только вокруг хоккея и этого вируса. Как бы ни пытались они переключаться на хоккей, это всё равно сложно.

Не лучше ли отменить плей-офф? Мне сложно сказать за других. Но я считаю, что надо приостанавливать. Это моё личное мнение.

Если плей-офф перенесут, то всё будет зависеть от того, на какое время. От этого уже будем отталкиваться и искать момент, чтобы тренироваться, отдыхать и подходить к оптимальной форме», — цитирует Цулыгина «Горобзор».

«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE
Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.
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