Цулыгин: очень сложно думать о хоккее. Нужно приостанавливать сезон
Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о возможной приостановке плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
«Информация о снятии „Барыса“ и „Йокерита“? Очень сложно думать о хоккее. Все думают абсолютно о другом. Настраиваем как можем. Все разговоры только вокруг хоккея и этого вируса. Как бы ни пытались они переключаться на хоккей, это всё равно сложно.
Не лучше ли отменить плей-офф? Мне сложно сказать за других. Но я считаю, что надо приостанавливать. Это моё личное мнение.
Если плей-офф перенесут, то всё будет зависеть от того, на какое время. От этого уже будем отталкиваться и искать момент, чтобы тренироваться, отдыхать и подходить к оптимальной форме», — цитирует Цулыгина «Горобзор».
«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE
Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.
Читайте также
- 16 марта 2020
-
12:07
-
11:57
-
11:48
-
11:37
-
11:13
-
10:55
-
10:13
-
09:54
-
09:11
-
09:02
-
08:46
-
08:31
-
08:03
-
07:16
-
06:44
-
05:00
-
03:20
-
01:35
- 15 марта 2020
-
23:45
-
23:25
-
23:05
-
22:05
-
21:30
-
20:44
-
20:10
-
19:43
-
19:08
-
19:02
-
18:40
-
18:38
-
18:23
-
18:20
-
18:16
-
18:01
-
17:46
Партнерский контент