Цулыгин: очень сложно думать о хоккее. Нужно приостанавливать сезон

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин поделился мнением о возможной приостановке плей-офф Континентальной хоккейной лиги.



«Информация о снятии „Барыса“ и „Йокерита“? Очень сложно думать о хоккее. Все думают абсолютно о другом. Настраиваем как можем. Все разговоры только вокруг хоккея и этого вируса. Как бы ни пытались они переключаться на хоккей, это всё равно сложно.



Не лучше ли отменить плей-офф? Мне сложно сказать за других. Но я считаю, что надо приостанавливать. Это моё личное мнение.



Если плей-офф перенесут, то всё будет зависеть от того, на какое время. От этого уже будем отталкиваться и искать момент, чтобы тренироваться, отдыхать и подходить к оптимальной форме», — цитирует Цулыгина «Горобзор».

«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.