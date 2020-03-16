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Рыспаев: у «Барыса» очень сильная команда, хотели побороться за Кубок Гагарина

Рыспаев: у «Барыса» очень сильная команда, хотели побороться за Кубок Гагарина
Хоккей / КХЛ 0

Хоккеист системы «Барыса» Дамир Рыспаев поделился мнением о решении своего клуба отказаться от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 17 марта должна была стартовать серия «Барыса» и новосибирской «Сибири». В первом раунде «Барыс» выбил «Металлург» (4-1).

«У «Барыса» в этом году очень сильная команда. На неё все возлагали надежды, хотели как можно выше и дальше пройти, побороться за Кубок Гагарина. Повторюсь, всё было классно. Но видите, как всё получилось, такое вот непредвиденное обстоятельство. Все мы будем надеяться, что эта ситуация поскорее пройдёт. В ней же оказался весь мир, не только «Барыс», — сказал Рыспаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.
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