Рыспаев: у «Барыса» очень сильная команда, хотели побороться за Кубок Гагарина

Хоккеист системы «Барыса» Дамир Рыспаев поделился мнением о решении своего клуба отказаться от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 17 марта должна была стартовать серия «Барыса» и новосибирской «Сибири». В первом раунде «Барыс» выбил «Металлург» (4-1).



«У «Барыса» в этом году очень сильная команда. На неё все возлагали надежды, хотели как можно выше и дальше пройти, побороться за Кубок Гагарина. Повторюсь, всё было классно. Но видите, как всё получилось, такое вот непредвиденное обстоятельство. Все мы будем надеяться, что эта ситуация поскорее пройдёт. В ней же оказался весь мир, не только «Барыс», — сказал Рыспаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.