Фазель: только власти Швейцарии могут отменить ЧМ-2020, решения можем ждать две недели

Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель прокомментировал ситуацию с вероятной отменой ЧМ-2020, который должен пройти с 8 по 24 мая в Цюрихе и Лозанне.



«Решение об отмене ЧМ-2020 принимаем не мы, оно принадлежит только властям Швейцарии — конфедерации и кантонам, где расположены Цюрих и Лозанна. Пока мы работаем так, как будто турнир начнётся 8 мая, как запланировано. Мы полагаемся на мнения специалистов, но они расходятся. Я слышал, что худшее ещё впереди, что осенью будет новая вспышка. Как дантист и врач, я оцениваю ситуацию с большой чувствительностью, но у меня тоже нет ответа. Предполагаю, что решение по чемпионату мира будет принято в течение двух недель.



Трудно понять, как турнир может состояться? Вы правы, признаки отмены увеличиваются. В Италии, Норвегии и Дании границы закрыты. Во многих странах остановлены чемпионаты. Но нам нужно восстановить своё спокойствие и сделать правильные оценки. Могут ли болельщики ждать компенсации по купленным билетам? Сто процентов. Если турнир будет отменён, компенсация будет на всех уровнях, будь то болельщики, спонсоры или принимающие города», — приводит слова Фазеля La Regione.

В Швейцарии, где должен пройти ЧМ по хоккею, за сутки 800 человек заразилось коронавирусом