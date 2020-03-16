Фазель: в сентябре будет избран мой преемник, но я не брошу корабль, пока шторм не пройдёт
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель рассказал, возможна ли его отставка после возможной отмены из-за пандемии коронавируса ЧМ-2020. Напомним, проведение турнира в Швейцарии под угрозой, большинство чемпионатов хоккейных лиг уже приостановлено, а в некоторых странах полностью закрыли сезон.
«Далеко загадывать нет смысла. Ситуация меняется день ото дня. Никто не знает, что будет в июне. Никто не знает, что это за вирус.
Я не могу уйти со своего поста после отменённого чемпионата мира? Почему нет? В сентябре будет избран мой преемник. Но я горжусь, что оставлю федерацию в полном порядке. Сейчас же я не брошу корабль, пока шторм не пройдёт. Хороший капитан в такой ситуации корабль не покинет», — приводит слова Фазеля La Regione.
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