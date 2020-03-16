«Нефтехимик» отменил встречу с болельщиками из-за коронавируса

Нижнекамский «Нефтехимик» отменил встречу с болельщиками из-за эпидемии коронавируса. Напомним, из-за эпидемии под угрозой находится плей-офф КХЛ.



«Уважаемые болельщики! В связи с введением в Татарстане ограничений на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий встреча с болельщиками, ранее намеченная на 19 марта, отменяется. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Желаем всем здоровья!» — указано в заявлении на официальном сайте «Нефтехимика».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.



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«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.