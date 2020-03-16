«Нефтехимик» отменил встречу с болельщиками из-за коронавируса
Нижнекамский «Нефтехимик» отменил встречу с болельщиками из-за эпидемии коронавируса. Напомним, из-за эпидемии под угрозой находится плей-офф КХЛ.
«Уважаемые болельщики! В связи с введением в Татарстане ограничений на проведение массовых спортивных и культурных мероприятий встреча с болельщиками, ранее намеченная на 19 марта, отменяется. Просим вас отнестись с пониманием к сложившейся ситуации. Желаем всем здоровья!» — указано в заявлении на официальном сайте «Нефтехимика».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс.
Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».
«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE
Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.
Читайте также
- 16 марта 2020
-
13:08
-
13:02
-
12:55
-
12:52
-
12:46
-
12:41
-
12:26
-
12:07
-
11:57
-
11:48
-
11:37
-
11:13
-
10:55
-
10:13
-
09:54
-
09:11
-
09:02
-
08:46
-
08:31
-
08:03
-
07:16
-
06:44
-
05:00
-
03:20
-
01:35
- 15 марта 2020
-
23:45
-
23:25
-
23:05
-
22:05
-
21:30
-
20:44
-
20:10
-
19:43
-
19:08
-
19:02
Партнерский контент