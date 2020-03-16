Фастовский: не стоит поздравлять «Сибирь» с выходом в финал Восточной конференции

Генеральный менеджер новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал новость о том, что казахстанский «Барыс» решил отказаться от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 17 марта должна была стартовать серия «Барыс» — «Сибирь».
«Не стоит нас поздравлять (с выходом в финал Восточной конференции. — Прим. РИА „Новости“). Мы уверены, что ничего не изменилось и всё будет продолжаться в этом же формате. Вся информация будет исходить из Континентальной хоккейной лиги. Я надеюсь, что информация поступит в ближайшее время», — приводит слова функционера РИА «Новости».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.
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