Фастовский: не стоит поздравлять «Сибирь» с выходом в финал Восточной конференции

Генеральный менеджер новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский прокомментировал новость о том, что казахстанский «Барыс» решил отказаться от участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги. 17 марта должна была стартовать серия «Барыс» — «Сибирь».



«Не стоит нас поздравлять (с выходом в финал Восточной конференции. — Прим. РИА „Новости“). Мы уверены, что ничего не изменилось и всё будет продолжаться в этом же формате. Вся информация будет исходить из Континентальной хоккейной лиги. Я надеюсь, что информация поступит в ближайшее время», — приводит слова функционера РИА «Новости».



Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 5000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 14 марта официально известно о 47 заразившихся.

«Барыс» снялся с плей-офф КХЛ. Отменят ли сезон? LIVE Вслед за «Йокеритом» решение об отказе от участия в розыгрыше Кубка Гагарина принял «Барыс». В плей-офф может остаться всего шесть клубов.