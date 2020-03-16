Яшкин: СКА не будет играть почти месяц. Не очень честно, если одна команда отдыхает

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Яшкин поделился мнением о возможной остановке сезона КХЛ.
«Всем бы хотелось продолжать играть, но посмотрим, какое решение будет принято. Что нам скажут, то и будем делать. СКА уже в следующем раунде? Тут есть и плюсы, и минусы. Они играть не будут почти месяц, это не очень идеальный расклад. Конечно, это не очень честно, если одна команда будет биться, а вторая – отдыхать.
Ради того чтобы доиграть сезон и всё было в полном порядке, пару недель можно потерпеть, а потом доиграем сезон. Расстроимся, если вообще отменят сезон? Мы прошли первый раунд, находимся в хорошем настроении, хотим играть дальше. Но что мы тут можем поделать? Если так будет, значит, так будет. Конечно, иностранцы нервничают. Много непонятного, а когда много непонятного, все переживают. Во всех странах уже закрываются границы. У многих семьи там, и приехать они не могут. Все беспокоятся из-за этого.
Сегодня должны принять решение, что-то решится, тогда уже все подстроятся под ситуацию. Два дня отдыхали, теперь второй день тренируемся, но непонятно, что происходит. Сумбурно всё. В голове держим все варианты», — передаёт слова Яшкина корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
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