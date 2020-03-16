Экс-жена Зайцева: на ток-шоу хотели, чтобы я прилюдно поливала грязью родителей Никиты

Маргарита Готовцева, бывшая жена защитника «Оттавы Сенаторз» Никиты Зайцева, рассказала о приглашении на ток-шоу. Напомним, экс-супруги не смогли договориться о разделе имущества и праве опеки над детьми, став героями нескольких скандалов.
«На днях мне позвонили продюсеры очередной хайповой передачи на ТВ. Из таких, знаете, которые любят выносить на обсуждение всякие сплетни. Предложили участие в ток-шоу против родителей Никиты. По задумке, я должна была поливать их прилюдно грязью и доказывать, почему дети должны жить со мной.
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Вдумайтесь! Доказывать, почему дети, место жительства которых определил суд, которых у меня украли, должны быть со мной. Чудовищная постановка вопроса. Не говоря уже о том, что, сколько бы зла мне ни причинили Зайцевы, говорить о них плохо в публичном пространстве я не хочу.
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Печально, что нашим ТВ правят рейтинги, а не желание действительно помочь и разобраться в ситуации», — написала Готовцева в «Инстаграме».
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