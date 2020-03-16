Сотрудник «Ванкувера» заразился коронавирусом и отправлен на карантин
Сотрудник клуба Национальной хоккейной лиги «Ванкувер Кэнакс» заразился коронавирусом, информирует Complete Hockey News. Как сообщается, прошедший положительный тест на коронавирус сотрудник отправлен в карантин.
По последним данным, в Канаде выявлено 247 заболевших, из них умер один человек. Ранее власти соседних США ввели чрезвычайное положение в стране из-за пандемии коронавируса. НХЛ и АХЛ приостановили сезон на неопределённый срок, а ECHL уже объявила о прекращении чемпионата.
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 6000 человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 70 тыс. В России на 15 марта официально известно о 59 заразившихся.
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