Защитник «Локомотива» Кронвалль завершил карьеру

Капитан ярославского «Локомотива» Стаффан Кронвалль решил завершить карьеру, сообщает HockeyNews.se со ссылкой на самого игрока. Ранее об уходе Кронвалля из «Локомотива» сообщил «Чемпионат».
В нынешнем сезоне 37-летний защитник принял участие в 46 матчах регулярного чемпионата, в которых забросил одну шайбу и сделал восемь результативных передач при показателе полезности «-6» и 49 минутах штрафного времени. В шести матчах плей-офф на счету Стаффана 1 (0+1) очко при полезности «-2».
За восемь сезонов в клубе хоккеист провёл 495 матчей и набрал 201 (54+147) очко. Кронвалль является самым результативным легионером в истории клуба. До «Локомотива» Стаффан в сезоне-2011/2012 защищал цвета «Северстали». В общей сложности в КХЛ шведский защитник сыграл 553 матча, забросив 59 шайб и сделав 161 голевую передачу.
- 16 марта 2020
-
14:38
-
14:32
-
14:27
-
14:04
-
13:38
-
13:25
-
13:08
-
13:02
-
12:55
-
12:52
-
12:46
-
12:41
-
12:26
-
12:07
-
11:57
-
11:48
-
11:37
-
11:13
-
10:55
-
10:13
-
09:54
-
09:11
-
09:02
-
08:46
-
08:31
-
08:03
-
07:16
-
06:44
-
05:00
-
03:20
-
01:35
- 15 марта 2020
-
23:45
-
23:25
-
23:05
-
22:05