Фазель: в России ситуация с коронавирусом не лучше, чем в Швейцарии
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель отметил, что предложение России перенести чемпионат мира из Швейцарии в Сочи было отвергнуто из-за отсутствия точных данных о заболевших коронавирусом.
«Да, у нас было предложение от русских. Но ситуация с коронавирусом там не лучше, чем в Швейцарии, к тому же нет точных данных о ситуации в России и Белоруссии. Латвия также закрыла свои границы. Никто никуда не ездит. Учитывая нынешние факты, мне трудно представить, что чемпионат мира состоится. Нам нужно обсудить ситуацию со всеми заинтересованными сторонами, нужно принять решение с холодной головой. Во вторник у нас будет телефонная конференция с национальными федерациями», — приводит слова Фазеля SRF.
В Швейцарии, где должен пройти ЧМ по хоккею, за сутки 800 человек заразилось коронавирусом
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