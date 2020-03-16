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Нестеров — о ситуации с коронавирусом: я купил ящик водки и готов к борьбе

Нестеров — о ситуации с коронавирусом: я купил ящик водки и готов к борьбе
Хоккей / КХЛ 0

Защитник московского ЦСКА Никита Нестеров поделился мнением о возможной остановке чемпионата Континентальной хоккейной лиги из-за эпидемии коронавируса.

«Как относимся к тому, что, возможно, придётся играть не только без зрителей, но и без двух команд? Спокойно относимся. От нас ничего не зависит. Есть лига, какое решение она вынесет, то и будем делать. Конечно, жду. Нужно уже определиться, играем или нет. Нет ли паники? Я ящик водки купил, так что готов к борьбе.

Матч „Спартака“ и „Динамо“ без зрителей? Матч не видел, но я представляю, что это жутко, тяжело себя настроить без болельщиков. Много народу будет смотреть хоккей по телевизору? Это не мотивирует совсем. Хоть миллион будет смотреть по телевизору, это не то», — цитирует Нестерова Sportbox.

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